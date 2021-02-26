РНБО в п'ятницю розгляне державну стратегію деокупації Криму та нові санкції

Рада національної безпеки і оборони в п'ятницю, 26 лютого, розгляне державну стратегію деокупації Криму та нові санкції.

Про це повідомили на сайті РНБО.

На засіданні у закритому режимі буде розглянуто проєкт "Державної стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь".

Для розгляду цього питання вибрали символічну дату, оскільки сьогодні саме відзначається День спротиву російській окупації Криму.

Члени РНБО України також обговорять питання невідкладних заходів щодо протидії загрозам національної безпеки у сфері громадянства; стан розслідування справ про державну зраду, дезертирство та терористичну діяльність, порушення присяги; а також застосування санкцій.

Засідання розпочнеться о 17:30 в приміщенні Офісу президента на Банковій вулиці.

Нагадаємо, що в лютому РНБО вже двічі збиралася на засідання.

19 лютого РНБО включила політика Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список за фінансування тероризму. Загалом санкції запроваджено щодо 8 осіб та 19 компаній, зокрема - п'яти літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ - Москва. Санкції також застосовані до компаній, що обслуговують ці літаки.

2 лютого під санкції потрапив соратник Медведчука Тарас Козак і телеканали "112 Україна", NewsOne та ZIK.