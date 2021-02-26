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Телеканал "112 Україна" оскаржив санкції РНБО

Позов подано до Верховного Суду.

Телеканал "112 Україна" оскаржив санкції РНБО
Фото: 112

Телерадіокомпанія "112-ТВ" оскаржила санкції, накладені на неї Радою національної безпеки та оборони.

Про це повідомила пресслужба Верховного Суду.

25 лютого 2021 року до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшов позов про оскарження п.4 додатка №2 до указу №43/2021 про застосування санкцій.

Позову, який надійшов до суду, присвоєно реєстраційний номер 9901/40/21. 

Нагадаємо, що раніше санкції РНБО оскаржили телеканали NewsOne (ТОВ "Новини 24 години"), Zik (ТОВ "Телерадіокомпанія Нові комунікації") та їх формальний власник, депутат Верховної Ради Тарас Козак з проросійської фракції ОПЗЖ.

Трансляція трьох телеканалів, які потрапили під санкції, повністю припинилася у мережі провайдерів кабельного телебачення вже ввечері 2 лютого. Зараз вони працюють тільки в інтернеті, але вже почалася робота зі створення нового ефірного телеканалу на базі львівського "Перший незалежний".

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