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Зеленський скликає нове засідання РНБО на 26 лютого

Таке рішення пояснюється "необхідністю ухвалення оперативних рішень щодо актуальних питань державної безпеки".

Зеленський скликає нове засідання РНБО на 26 лютого
Фото: president.gov.ua

За дорученням президента України Володимира Зеленського Рада національної безпеки і оборони збереться на засідання у п’ятницю, 26 лютого. 

Про це повідомляє пресслужба голови держави.

Зазначається, що таке рішення викликане "необхідністю ухвалення оперативних рішень щодо актуальних питань державної безпеки".

“У п’ятницю, 26 лютого 2021 року, президент України Володимир Зеленський збере засідання Ради національної безпеки і оборони України у зв’язку з необхідністю ухвалення оперативних рішень щодо актуальних питань державної безпеки”, - сказано у повідомленні. 

Організацію засідання, як зазначається, покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.

“Всю інформацію, яку можна оприлюднити, буде повідомлено офіційно”, - додали у Офісі президента.

Раніше Данілов повідомляв, що на наступному засіданні РНБО буде винесене питання про запровадження нових санкцій, зокрема щодо українських депутатів.

Нагадаємо, 19 лютого Рада національної безпеки та оборони включила політика Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список за фінансування тероризму. Загалом санкції запроваджено щодо 8 осіб та 19 компаній, зокрема - п'яти літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ - Москва. Санкції також застосовані до компаній, що обслуговують ці літаки.

Також РНБО доручила з’ясувати, як частина державного нафтопроводу опинилася в приватних руках.

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