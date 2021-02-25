Контррозвідники Служби безпеки викрили та припинили масштабний механізм привласнення бюджетних коштів керівництвом одного з державних оборонних підприємств.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

У ході досудового розслідування з'ясовано, що за вказівкою керівництва підлеглі систематично списували придатне до експлуатації військове майно, зокрема, - авіаційні запчастини літаків.

"Посадовці діяли через підконтрольні комерційні структури. Підрядники фіктивно ремонтували деталі, а списані запчастини через зміну аутентичних серійних номерів «перетворювали» на нові. Керівництво заводу у повному обсязі оплачувало «ремонт», а також за кошти держпідприємства закуповувало списані запчастини як нові за завищеними цінами. Отримані кошти привласнювали організатори та виконавці", - йдеться у повідомленні.

Для прикриття оборудки підробляли документацію про списання, закупівлю та нібито проведені регламентні роботи з ремонту авіадеталей. За даними спецслужби, чиновники перерахували за неякісну продукцію понад 100 мільйонів гривень державних коштів.

Фото: Пресслужба СБУ

Правоохоронці провели обшуки у приміщеннях заводу, офісах підконтрольних фірм, а також за місцями проживання фігурантів. Під час слідчих дій вилучено фінансову документацію, яка підтверджує протиправну діяльність та велику суму готівки у валюті.

Фото: Пресслужба СБУ

У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу встановлюються збитки, нанесені державному бюджету, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, у серпні минулого року СБУ викрила екскерівників "Укртрансбезпеки" на розтраті понад 100 млн гривень.