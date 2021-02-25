Уранці 25 лютого на трасі "Київ - Чоп" поблизу с. Вереси Житомирського району загорівся бензовоз.

Повідомлення на службу "101" надійшло о 6:00, інформує пресцентр ДСНС.

Фото: ДСНС

"З’ясувалося, що вогнем охоплена частина кабіни водія. Бензовоз був порожній. До прибуття рятувальників водії, які проїжджали повз, трохи прибили полум’я власним вогнегасниками. Вже о 06:18 бійці ДСНС зупинили розповсюдження горіння, а ще за 20 хвилин ліквідували пожежу", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС повідомили, що вогнем знищено праве крило, двері та пластиковий бампер автомобіля, від температури частково пошкоджене внутрішнє облицювання кабіни.

Зі слів водія, йому довелося заночувати на трасі, бо вночі він пробив колесо. Під ранок чоловік прокинувся від сильної спеки у кабіні. Коли вибіг на двір, то вже побачив, що горить її права частина.

Причина виникнення займання, а також усі обставини наразі встановлюють.

Раніше в лютому у Житомирській області вночі горів локомотив пасажирського потяга Львів - Бахмут.