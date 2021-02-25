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ЗМІ назвали імена трьох бійців 58-ї ОМПБр, які загинули внаслідок пожежі в бліндажі

Пожежа сталася 20 лютого.

ЗМІ назвали імена трьох бійців 58-ї ОМПБр, які загинули внаслідок пожежі в бліндажі
Фото: Макс Левин

ЗМІ повідомили імена трьох військовослужбовців 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського, які загинули під час пожежі в бліндажі 20 лютого.

За даними Цензор.НЕТ, загинули:

  • Микола Іванович Лебідь, старший солдат, військовослужбовець 16-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї ОМПБр, мешканець міста Кременчук Полтавської області. Дата прощання буде визначена після отримання результатів ДНК-експертизи.
  • Василь Олегович Килюшик, мешканець міста Вараш Рівненської області, командир бойової машини 2-го взводу 2-ї роти 16-го ОМПБ 58-ї ОМПБр. Дата прощання буде визначена після отримання результатів ДНК-експертизи.
  • Михайло Володимирович Капран (помер від опіків у Харківському опіковому центрі 22 лютого), мешканець міста Лебедин Сумської області, солдат, навідник 16-го ОМПБ 58-ї ОМПБр. Його вчора поховали у Лебедині.

Микола Лебідь
Фото: Цензор.НЕТ
Микола Лебідь

Василь Килюшик
Фото: Цензор.НЕТ
Василь Килюшик

Михайло Капран
Фото: Цензор.НЕТ
Михайло Капран

Про загибель бійців у 58-й бригаді повідомили ввечері 22 лютого. Йшлося про те, що під час завершення робіт з розбирання конструкції бліндажу після пожежі, що виникла близько 4 години ранку 20 лютого в одному із підрозділів бригади, було виявлено тіла двох військовослужбовців, які ймовірно перебували в бліндажі під час пожежі. Третій військовослужбовець, який отримав 90% опіків тіла, був евакуйований до опікового центру, де від отриманих травм помер 22 лютого.

За фактом загибелі військових проводиться перевірка військовою службою правопорядку ЗС України.

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