ЗМІ повідомили імена трьох військовослужбовців 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського, які загинули під час пожежі в бліндажі 20 лютого.

За даними Цензор.НЕТ, загинули:

Микола Іванович Лебідь , старший солдат, військовослужбовець 16-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї ОМПБр, мешканець міста Кременчук Полтавської області. Дата прощання буде визначена після отримання результатів ДНК-експертизи.

, старший солдат, військовослужбовець 16-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї ОМПБр, мешканець міста Кременчук Полтавської області. Дата прощання буде визначена після отримання результатів ДНК-експертизи. Василь Олегович Килюшик , мешканець міста Вараш Рівненської області, командир бойової машини 2-го взводу 2-ї роти 16-го ОМПБ 58-ї ОМПБр. Дата прощання буде визначена після отримання результатів ДНК-експертизи.

, мешканець міста Вараш Рівненської області, командир бойової машини 2-го взводу 2-ї роти 16-го ОМПБ 58-ї ОМПБр. Дата прощання буде визначена після отримання результатів ДНК-експертизи. Михайло Володимирович Капран (помер від опіків у Харківському опіковому центрі 22 лютого), мешканець міста Лебедин Сумської області, солдат, навідник 16-го ОМПБ 58-ї ОМПБр. Його вчора поховали у Лебедині.

Фото: Цензор.НЕТ Микола Лебідь

Фото: Цензор.НЕТ Василь Килюшик

Фото: Цензор.НЕТ Михайло Капран

Про загибель бійців у 58-й бригаді повідомили ввечері 22 лютого. Йшлося про те, що під час завершення робіт з розбирання конструкції бліндажу після пожежі, що виникла близько 4 години ранку 20 лютого в одному із підрозділів бригади, було виявлено тіла двох військовослужбовців, які ймовірно перебували в бліндажі під час пожежі. Третій військовослужбовець, який отримав 90% опіків тіла, був евакуйований до опікового центру, де від отриманих травм помер 22 лютого.

За фактом загибелі військових проводиться перевірка військовою службою правопорядку ЗС України.