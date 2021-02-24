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Окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі

Один військовий отримав ножове поранення від бойовика біля Чермалика.

Окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

З початку доби російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

"Станом на 17:00 24 лютого російсько-окупаційні війська здійснили чотири порушення режиму припинення вогню в напрямку позицій Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Так, в передмісті Авдіївки бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї, а також ручних протитанкових та підствольних гранатометів. Поблизу Мар’їнки ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а неподалік Південного – зі стрілецької зброї.

"Неподалік населеного пункту Чермалик український воїн, який ніс чергування на спостережному посту, затримав військовослужбовця окупаційних військ РФ, який намагався проникнути на українські позиції. Під час затримання бойовик наніс військовому легке поранення ножем. У відповідь солдат застосував штатну зброю та затримав окупанта", - зазначили у штабі.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Нагадаємо, унаслідок дистанційного мінування з боку російських найманців у Луганській області загинув мирний мешканець.

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