Окупанти вбили мирного мешканця Хутора Вільного

Унаслідок дистанційного мінування з боку російських найманців у Луганській області загинув мирний мешканець.

Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

"23 лютого збройні формування Російської Федерації вкотре цинічно порушили режим припинення вогню та крім обстрілів наших позицій із забороненого озброєння, відкрили вогонь і по Хутору Вільному, що на Луганщині", - сказано в повідомленні.

Для обстрілів мирного населення окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети, а також здійснили дистанційне мінування населеного пункту.

Під вогонь російсько-окупаційних військ потрапив мирний мешканець 1947 року народження. Близько 17.25 на його подвір’ї вибухнула міна, внаслідок чого чоловік отримав важкі множинні поранення.

Першу медичну допомогу постраждалому було надано військовими медиками, після чого його було доправлено до лікувального закладу. Медики декілька годин поспіль намагались врятувати життя чоловіка, та, на жаль, від важких поранень він помер.

"Такі зухвалі та злочинні дії збройних формувань РФ вкотре свідчать про їхню зацікавленість у подальшій ескалації конфлікту на сході України та вчергове підтверджують систематичне ігнорування досягнутих домовленостей", - зазначають у штабі ООС.

Зібрані матеріали будуть спрямовані до СВ СБУ м. Сєвєродонецька для вирішення питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст.258 КК України – Терористичний акт.

Як повідомляли, вчора окупанти 20 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Загинув один український військовий, ще двоє отримали поранення.