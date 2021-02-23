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У МВС створили сервіс для людей з порушенням слуху

Відповідним програмним комплексом оснащені 150 екіпажів патрульної поліції Києва та 5 прикордонних пунктів.

У МВС створили сервіс для людей з порушенням слуху
Фото: mvs.gov.ua

У Міністерстві внутрішніх справ анонсували запуск системи “Connect Pro”, яка дозволить більш ніж 400-м тисячам українців з порушенням слуху повноцінно користуватися всіма сервісами системи МВС.

Відповідний меморандум про співпрацю підписаний між МВС і громадською організацією “Соціальне єдність”, повідомив у Facebook заступник голови МВС Антон Геращенко.

“Система працює за таким принципом: людина з порушенням слуху викликає потрібну екстрену службу в додатку, далі з нею зв'язується оператор, який переводить жестовое звернення в текстове повідомлення і озвучує його. Далі, на місце події виїжджає відповідна екстрена служба, представники якої теж можуть спілкуватися з нечуючих за допомогою програми”, - повідомив Геращенко.

За його словами, на сьогодні в рамках пілотного проекту, “Connect Pro” вже встановлена в сервісних центрах МВС в Києві, Одесі, Львові та Дніпрі. З її допомогою вже оброблено понад 1000 звернень людей з порушенням слуху. Крім того, відповідним програмним комплексом оснащені 150 екіпажів патрульної поліції Києва та 5 прикордонних пунктів.

Нагадаємо, раніше у МВС анонсували запуск двох масштабних проєктів - системи аеромедичної евакуації та реформування гідрометеорологічної служби ДСНС.

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