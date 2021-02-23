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Росія перекинула на Донбас новий підрозділ снайперів, - розвідка

Військове командування РФ продовжує підтримувати боєздатність своїх формувань на сході України.

Росія перекинула на Донбас новий підрозділ снайперів, - розвідка
Фото: EPA/UPG

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ продовжує використовувати неконтрольовані Україною ділянки російсько-українського кордону у Донецькій та Луганській областях для підтримання боєздатності оперативного угруповання російських окупаційних військ.

Про це під час брифінгу повідомила речниця Міноборони Марія Сальник, інформує пресслужба відомства.

Зокрема, для посилення передових позицій окупаційних військ прибув зведений снайперський підрозділ ЗС РФ, озброєний снайперськими комплексами різного калібру російського та іноземного виробництва.

Крім того, з початку цього місяця на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях з Російської Федерації завезено понад 2,3 тис. тон пального.

Водночас здійснювалась ротація кадрових російських офіцерів на командних посадах з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів.

Нагадаємо, учора, 22 лютого, штаб операції Об'єднаних сил повідомив, що на Донбасі внаслідок обстрілу з боку російських найманців загинув український військовослужбовець, ще один отримав поранення. Це сталося  біля шахти “Бутівка”.

Сьогодні, 23 лютого, близько 7:00 на напрямку Світлодарськ у результаті обстрілу противником наших позицій загинув один та був поранений ще один військовослужбовець ЗСУ.

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