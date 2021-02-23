На Донбасі пожежа забрала життя трьох українських військових

На Донбасі внаслідок пожежі загинули троє українських військових. Про це повідомляє пресслужба 58 окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського.

“22 лютого, під час завершення робіт по розборці конструкції бліндажу після пожежі, що виникла близько 4 години ранку 20 лютого в одному із підрозділів бригади, виявлено тіла двох військовослужбовців, які ймовірно перебували в бліндажі під час пожежі... Третій військовослужбовець, який отримав 90% опіків тіла, був евакуйований до опікового центру, де, на жаль, сьогодні від отриманих травм помер”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ідентифікацію тіл буде проведено після ДНК експертизи.

За фактом загибелі військових проводиться перевірка військовою службою правопорядку ЗС України та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, у зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі в понеділок, 22 лютого, внаслідок обстрілу з боку російських найманців загинув український військовослужбовець, ще один отримав поранення.