МОЗ визнав Буковель причиною нової хвилі ковіду в Івано-Франківській області
МОЗ визнав Буковель причиною нової хвилі ковіду в Івано-Франківській області
Колишнього "топа" ПриватБанку, співзасновника monobank Яценка затримали в аеропорту Бориспіль
Колишнього "топа" ПриватБанку, співзасновника monobank Яценка затримали в аеропорту Бориспіль
Парадокс білоруського протесту
Парадокс білоруського протесту
Зеленський: на Донбасі побудують новий аеропорт
Зеленський: на Донбасі побудують новий аеропорт
Уруського помітили біля Кадирова на виставці IDEX-2021 в Абу-Дабі
Уруського помітили біля Кадирова на виставці IDEX-2021 в Абу-Дабі
В Україні з 1 березня збільшать пенсії
В Україні з 1 березня збільшать пенсії
Пішоходом, якого водій убив під час бійки на дорозі, виявився співробітник Київської митниці
Пішоходом, якого водій убив під час бійки на дорозі, виявився співробітник Київської митниці
Росія просить Німеччину видати терміновий дозвіл на будівництво “Північного потоку-2”
Росія просить Німеччину видати терміновий дозвіл на будівництво “Північного потоку-2”
Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях
Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донбасі пожежа забрала життя трьох українських військових

За фактом загибелі військових проводиться перевірка.

На Донбасі пожежа забрала життя трьох українських військових
Фото: Макс Левин

На Донбасі внаслідок пожежі загинули троє українських військових. Про це повідомляє пресслужба 58 окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського.

“22 лютого, під час завершення робіт по розборці конструкції бліндажу після пожежі, що виникла близько 4 години ранку 20 лютого в одному із підрозділів бригади, виявлено тіла двох військовослужбовців, які ймовірно перебували в бліндажі під час пожежі... Третій військовослужбовець, який отримав 90% опіків тіла, був евакуйований до опікового центру, де, на жаль, сьогодні від отриманих травм помер”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ідентифікацію тіл буде проведено після ДНК експертизи.

За фактом загибелі військових проводиться перевірка військовою службою правопорядку ЗС України та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, у зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі в понеділок, 22 лютого, внаслідок обстрілу з боку російських найманців загинув український військовослужбовець, ще один отримав поранення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також