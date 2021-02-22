В українських тюрмах можуть встановити "глушилки" мобільного зв'язку, а використовуватися буде лише фіксований зв'язок.

Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю 24 каналу.

Так він прокоментував випадки телефонного шахрайства у колоніях, коли серед в'язнів створюються "call-центри", які видурюють гроші у громадян.

"Це давня історія. Вона зараз не процвітає. Якщо подивитись на статистику закриття call-центрів, які займались шахрайством, то це ті, які не працювали у в'язницях. У тюрмах такого системного бізнесу на call-центрах, який є поза в'язницями, принаймні мені здається, що немає", - сказав голова Мін'юсту.

Малюська зазначив, що наразі це не системні, а поодинокі випадки.

"Є індивідуальні чи групи шахраїв. В нас є бачення, як це зробити (заглушити зв'язок), але це потребує грошей. Історія проста – потрібно поставити "глушилки" мобільного зв'язку над установами виконання покарань і дозволити користуватись лише фіксованим зв'язком, запис розмов якого здійснюється адміністрацією", - пояснив він.

За словами міністра, це буде реалізовано після того, як держава отримає кошти від продажу старих в'язниць.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ув'язнені в Донецькій області налагодили схему з банківським шахрайством. Їм допомагали родичі на волі і співробітники колонії.