На Тернопільщині дев'ятеро дітей в дитсадку постраждали через спалах гострої кишкової інфекції

Дві дитини перебувають на стаціонарному лікуванні, семеро - лікуються амбулаторно.

У дитячому садку селища Джурин Чортківського району в результаті спалаху гострої кишкової інфекції постраждало 9 дітей.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"21 лютого в с.Джурин Чортківського району в дитячому саду лабораторно підтверджено спалах гострої кишкової інфекції у 9 дітей (2014 - 2018 р.н.), з них 2 дитини перебувають на стаціонарному лікуванні і 7 дітей лікуються амбулаторно", - йдеться у повідомленні.

За інформацією рятувальників, стан здоров'я хворих задовільний.

Всього в дитсадку перебувало 16 дітей. Наразі там триває комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.

Це вже другий спалах в області - 19 лютого в Тернополі в результаті спалаху ротавірусної інфекції постраждали 11 дітей.

Нагадаємо, у березні минулого року на Закарпатті 10 дітей госпіталізовано з діагнозом менінгококова інфекція.