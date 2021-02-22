Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях
Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях
У Києві хлопцю відірвало ногу на будівельному майданчику
У Києві хлопцю відірвало ногу на будівельному майданчику
Возвратившийся Байден, Макрон и автономия Европы, Меркель и Донбасс, Гейтс и вакцина – главное из Мюнхенской конференции
Возвратившийся Байден, Макрон и автономия Европы, Меркель и Донбасс, Гейтс и вакцина – главное из Мюнхенской конференции
Стало відомо, кому віддадуть майно, яке забрали у Медведчука
Стало відомо, кому віддадуть майно, яке забрали у Медведчука
До санкційного списку РНБО потрапили магазини "Спортмайстер" - їм заборонено торгувати
До санкційного списку РНБО потрапили магазини "Спортмайстер" - їм заборонено торгувати
У Києві впав навіс, під яким велась стихійна торгівля
У Києві впав навіс, під яким велась стихійна торгівля
У Чернівецькій області рекорд з кількості нових хворих на COVID-19
У Чернівецькій області рекорд з кількості нових хворих на COVID-19
Оприлюднено указ президента щодо введення санкцій проти Медведчука і пов'язаних з ним осіб і компаній
Оприлюднено указ президента щодо введення санкцій проти Медведчука і пов'язаних з ним осіб і компаній
Росія просить Німеччину видати терміновий дозвіл на будівництво “Північного потоку-2”
Росія просить Німеччину видати терміновий дозвіл на будівництво “Північного потоку-2”
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Тернопільщині дев'ятеро дітей в дитсадку постраждали через спалах гострої кишкової інфекції

Дві дитини перебувають на стаціонарному лікуванні, семеро - лікуються амбулаторно.

На Тернопільщині дев'ятеро дітей в дитсадку постраждали через спалах гострої кишкової інфекції
Архівне фото
Фото: Народна правда

У дитячому садку селища Джурин Чортківського району в результаті спалаху гострої кишкової інфекції постраждало 9 дітей.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"21 лютого в с.Джурин Чортківського району в дитячому саду лабораторно підтверджено спалах гострої кишкової інфекції у 9 дітей (2014 - 2018 р.н.), з них 2 дитини перебувають на стаціонарному лікуванні і 7 дітей лікуються амбулаторно", - йдеться у повідомленні.

За інформацією рятувальників, стан здоров'я хворих задовільний.

Всього в дитсадку перебувало 16 дітей. Наразі там триває комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.

Це вже другий спалах в області - 19 лютого в Тернополі в результаті спалаху ротавірусної інфекції постраждали 11 дітей.

Нагадаємо, у березні минулого року на Закарпатті 10 дітей госпіталізовано з діагнозом менінгококова інфекція.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також