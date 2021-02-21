У Дрогобичі на Львівщині слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом вибуху гранати, внаслідок чого загинуло двоє чоловік.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Провадження відкрито за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють особу травмованої жінки та всі обставини події.

Нагадаємо, у суботу, 20 лютого біля під’їзду одного з будинків на вулиці Стрийській у Дрогобичі стався вибух.

Відомо, що чоловік і жінка прийшли на зустріч до знайомих, під час спілкування один з товаришів вирішив дістати гранату. Вибуховий пристрій розірвався у нього в руках.

Внаслідок вибуху загинули двоє місцевих мешканців віком 37 та 40 років.

Окрім того, внаслідок вибуху тілесні ушкодження отримала жінка – вона госпіталізована.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що за торік Національна поліція вилучила у громадян 4400 ручних гранат та 259 гранатометів. За його словами, у більшості випадків ця зброя має походження з зони дій Операції Об’єднаних сил.