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У Дрогобичі внаслідок розриву гранати загинуло дві людини, одна отримала поранення

Чоловік і жінка прийшли на зустріч до знайомих, під час спілкування один з товаришів вирішив дістати вибуховий пристрій. 

На Львівщині у м. Дрогобич внаслідок розриву гранати загинуло дві людини, ще одна отримала поранення.

Чоловік і жінка прийшли на зустріч до знайомих, під час спілкування один з товаришів вирішив дістати гранату. Вибуховий пристрій розірвався у нього в руках, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook.

"Обидва чоловіки загинули на місці. Жінка у вкрай важкому стані з множинними осколковими пораненнями госпіталізована до лікарні", - зазначив він.

Геращенко додав, що за минулий рік Національна поліція вилучила у громадян 4400 ручних гранат та 259 гранатометів. За його словами, у більшості виадків ця зброя має походження з зони дій Операції Об’єднаних сил. 

Заступник міністра також зазначив, що МВС виступає проти законодавчої ініціативи щодо вільного обігу короткоствольної зброї.

Нагадаємо, у листопаді у Харкові чоловік погрожував гранатою правоохоронцям, які прийшли до нього з обшуком. У його домі провели обшук і знайшли вісім кущів конопель.

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