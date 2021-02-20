На Київщині зареєстровано новий випадок пташиного грипу

У Київській області зареєстрований новий випадок грипу птиці – типу А субтипу Н5N8.

Про це повідомили у Головному управління Держпродспоживслужби у Київській області.

Птахи утримувалися в приватному домогосподарстві смт Клавдієво-Тарасове, Бучанського (Бородянського) району Київської області.

З 17 лютого введено карантин, застосовано зонування і запроваджено обмеження. До зони спостереження потрапили населені пункти с. Пороскотень, с. Нова Гребля, с. Вабля, с. Пилиповичі, смт Бородянка, смт Немішаєве, смт Бабинці, с. Буда-Бабинецька, с. Микуличі, с. Здвижівка, с. Діброва, с. Козинці, с. Дружня Бучанського (Бородянського) району, с. Червона Гірка, с. Плахтянка Бучанського (Макарівського) району, с. Мироцьке Бучанського (Києво-Святошинського), а також частина території смт Ворзель обмежена вул. Білостоцьких та вул. Пушкіна Бучанського району Київської області.

Крім того, до зони нагляду потрапило комерційне господарство з утримання та забою птиці ТОВ “Виробничо-торгівельна компанія “Ранко”.

“Наразі, Головним управлінням Держпродспоживслужби в Київській області вживаються заходи з локалізації та недопущення розповсюдження захворювання відповідно до вимог Інструкції з профілактики та ліквідації грипу птиці і затвердженого Плану заходів щодо ліквідації захворювання грипу птиці у домогосподарстві”, – йдеться у повідомленні.

У держслужбі нагадали, що грип птиці – це висококонтагіозна вірусна хвороба птахів, для якої характерний гострий перебіг з явищами септицемії, ураженням органів дихання та травлення.

На грип хворіє птиця будь-якого віку, а смертність при захворюванні досягає 80-100%.

Наразі лікування пташиного грипу не розроблено.

Захворювання призводить до значних економічних збитків, які пов’язані зі смертністю тварин та знищенням поголів’я птахів в епізоотичному осередку.

“Крім того, на “пташиний грип” можуть хворіти люди. Так, одночасна циркуляція людських типів вірусів грипу (H1N1, H3N2, H2N2) і високопатогенних штамів пташиного грипу (H5N1, H7N3) може призвести до утворення пандемічного варіанта вірусу пташиного грипу H5N1, що є небезпечний для людини”, – попередили у Держпродспоживслужбі.