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В Україні працює понад 5 тис. пунктів обігріву

Упродовж п’ятниці, 18 лютого до пунктів обігріву звернулось 744 людини.

В Україні працює понад 5 тис. пунктів обігріву
Фото: ДСНС

В Україні продовжують роботу пункти обігріву для населення.

Про це нагадують у ДСНС.

Станом на суботу, 20 лютого, місцеві органи влади у взаємодії з ДСНС розгорнули 5050 пунктів обігріву.

З них 5027 стаціонарних пунктів – місцевої влади і 23 мобільні пункти обігріву ДСНС відкрито на базі наметів та транспортних засобів.

Загалом, упродовж п’ятниці, 18 лютого до пунктів обігріву звернулось 744 людини, з них до ДСНС – 125 осіб.

“На звернення органів місцевої влади ДСНС можуть бути додатково розгорнуті пункти обігріву у визначених місцях”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Львівській області від переохолодження помер чоловік.

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