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На Львівщині від переохолодження помер чоловік

69-річний чоловік помер у реанімації.

На Львівщині від переохолодження помер чоловік
Фото: nosocomium.rv.ua

За останню добу до лікарень Львівщини госпіталізували трьох людей з обмороженням кінцівок, одна людина померла.

Про це повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

“У суботу близько 12:00 в реанімаційне відділення Золочівської ЦРЛ у важкому стані госпіталізували 69-річного мешканця Золочева з діагнозом “загальне переохолодження, обмороження верхніх і нижніх кінцівок”, – йдеться у повідомленні.

Попри зусилля медиків, чоловік помер у реанімації.

Окрім того, у приймальне відділення Новояричівської лікарні поступили два мешканці села Великосілки – 27 та 58 років.

У молодшого медики діагностували обмороження двох пальців правої руки другого-третього ступеня, у старшого – обмороження пальців рук обох кінцівок третього-четвертого ступеня.

Нагадаємо, 15-18 лютого в Україні очікується холодна без опадів погода, з мінімальною температурою вночі від -20 до -28 градусів, на Волині та Рівненщині - до -30 градусів.

У південних та східних областях від -15 до -18 градусів морозу.

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