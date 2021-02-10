Як позбутись підозри і кримінальної відповідальності. Рецепт захисту Андрія Клюєва
Як позбутись підозри і кримінальної відповідальності. Рецепт захисту Андрія Клюєва
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
"Нафтогаз" вперше втратив статус найбільшого імпортера газу
"Нафтогаз" вперше втратив статус найбільшого імпортера газу
Депутатів "Слуги народу" викликають в Офіс президента "на бесіду"
Депутатів "Слуги народу" викликають в Офіс президента "на бесіду"
На блокпосту в зоні ООС застрелили водія автомобіля, який намагався прорватися на окуповану територію
На блокпосту в зоні ООС застрелили водія автомобіля, який намагався прорватися на окуповану територію
Силовой трансфер в России
Силовой трансфер в России
Зеленський закликав депутатів від "Слуги народу" визначитися, з ким вони
Зеленський закликав депутатів від "Слуги народу" визначитися, з ким вони
Сергій Притула вийшов з керівництва "Голосу"
Сергій Притула вийшов з керівництва "Голосу"
Очередной пик: почему биткоин - это и есть интернет
Очередной пик: почему биткоин - это и есть интернет
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Львівщині через снігові замети жінку з інфарктом доставляли до швидкої на санях

Щоб транспортувати хвору довелося викликати ще одну бригаду.

На Львівщині через снігові замети жінку з інфарктом доставляли до швидкої на санях
Фото: facebook.com/emergency.lviv

Через сильні снігові замети швидка допомога не змогла доїхати на виклик до жінки з інфарктом у село на Львівщині.

Про це повідомив обласний Центр екстреної медичної допомоги.

Щоб транспортувати жінку довелося викликати ще одну бригаду, яка допомогла доставити її до "карети" швидкої допомоги на санях.

За допомогою до колег звернулася фельдшер Галина Бакун з пункту Екстреної медичної допомоги "Жовква". Вона у складі 122-ї бригади першою прибула на виклик й виявила у пацієнтки інфаркт. Медики Львівського обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф – лікар Володимир Ананєвич та фельдшер Святослава Мілян – транспортували хвору.

"Перевезення жінки до медичного закладу ускладнювалося важкими погодними умовами; під’їхати у селі до помешкання через снігові замети та відсутність дороги було практично не можливо. Тож хвору до "карети" швидкої допомоги доставили на санях", - йдеться у повідомленні.

Фото: facebook.com/emergency.lviv

Нагадаємо, раніше мер Львова Андрій Садовий попросив жителів міста допомогти комунальникам з прибиранням снігу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також