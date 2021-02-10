Через сильні снігові замети швидка допомога не змогла доїхати на виклик до жінки з інфарктом у село на Львівщині.

Про це повідомив обласний Центр екстреної медичної допомоги.

Щоб транспортувати жінку довелося викликати ще одну бригаду, яка допомогла доставити її до "карети" швидкої допомоги на санях.

За допомогою до колег звернулася фельдшер Галина Бакун з пункту Екстреної медичної допомоги "Жовква". Вона у складі 122-ї бригади першою прибула на виклик й виявила у пацієнтки інфаркт. Медики Львівського обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф – лікар Володимир Ананєвич та фельдшер Святослава Мілян – транспортували хвору.

"Перевезення жінки до медичного закладу ускладнювалося важкими погодними умовами; під’їхати у селі до помешкання через снігові замети та відсутність дороги було практично не можливо. Тож хвору до "карети" швидкої допомоги доставили на санях", - йдеться у повідомленні.

Фото: facebook.com/emergency.lviv

Нагадаємо, раніше мер Львова Андрій Садовий попросив жителів міста допомогти комунальникам з прибиранням снігу.