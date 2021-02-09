Ще один енергоблок ДТЕК вийшов в аварійний ремонт минулої ночі

Пізно ввечері 8 лютого в аварійний ремонт було виведено ще один енергоблок - блок №4 Ладижинської теплової електростанції, яка входить в енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова.

Про це повідомив у фейсбуці член енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Жупанин (фракція "Слуга Народу").

"Станом на обід 9 лютого в аварійному ремонті знаходиться 10 енергоблоків. З них 9 блоків на ТЕС групи ДТЕК і один блок Донбасенерго. Всього в аварійному ремонті знаходяться блоки ТЕС загальною потужністю 6500 МВт. У минулі роки такий показник ніколи не перевищував 3000 МВт", - написав Жупанин.

За словами нардепа, дефіцити, які виникають в результаті таких проблем, покриваються іншими генеруючими компаніями, а також імпортом електроенергії.

Фото: ua.energy

Нагадаємо, 2 лютого в аварійний ремонт вийшли енергоблоки Курахівської та Запорізької ТЕС ДТЕК, що призвело до запиту аварійної допомоги з Білорусі, щоб збалансувати енергосистему.

Пізніше аварія на підстанції Запоріжжяобленерго на кілька годин повністю відключила Запорізьку ТЕС. Відповідно до зведення "ДТЕК Енерго" за 9 лютого, станом на 08:30 в енергосистемі працювали 28 енергоблоків ТЕС ДТЕК із 36 доступних.

Загальна заявлена потужність працюючих та резервних енергоблоків ТЕС ДТЕК склала 6081 МВт.