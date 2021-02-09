У центрі Києва без водопостачання залишилися 14 житлових будинків

Сьогодні, 9 лютого, в Печерському районі Києва без водопостачання залишилося 14 житлових будинків.

Про це повідомляє КП "Київводоканал".

"Через пошкодження запірної арматури діаметром 150 мм на перетині вулиць Басейна та Шовковична без водопостачання залишились житлові будинки за адресами: - вул. Басейна, 3-а, 3-б, 5-а, 5-б, 7, 9, 9-в, 11-а, 11-б, 13, 15, 15-а, 17, 19-а", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через погодні умови виконувати аварійно-відновлювальні роботи дуже складно, однак, комунальники розраховують ліквідувати аварію орієнтовно за три години.

Нагадаємо, напередодні, 8 лютого, у Києві через пошкодження тепломережі на вулиці Лаврській без гарячого водопостачання та опалення залишилося 86 будинків.