Вранці 9 лютого в дитячому садочку у Святошинському районі Києва сталася пожежа.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"О 10:01 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС у Києві надійшло повідомлення про пожежу у дитячому садочку на вул. Василя Кучера, 8А. До місця виклику було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю було встановлено, що в медичному кабінеті на 1 поверсі 2-поверхового дитячого садочка сталося загоряння в холодильнику", - йдеться в повідомленні.

Фото: dsns.gov.ua

Займання було ліквідовано персоналом дитсадка за допомогою вогнегасника, до прибуття рятувальних підрозділів.

Однак через сильне задимлення в кімнатах закладу рятувальники евакуювали 124 дітей.

"Через погодні умови дітей помістили у два автобуси. Повертатися до садочка було небезпечно, адже після провітрювання приміщень у садочку було холодно. Крім того, вогнеборці допомогли працівникам закладу з транспортуванням їжі до автобусів", - повідомили в ДСНС.

Дітей перевезли до сусіднього дошкільного навчального закладу.

На місці події було залучено 4 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу підрозділів ДСНС. Загиблих і травмованих немає. Причина виникнення пожежі з'ясовується.

Фото: dsns.gov.ua

Нагадаємо, 2 лютого у місті Первомайськ на Миколаївщині загорівся супермаркет "Епіцентр". Пізніше було затримано чоловіка, який підозрюється у підпалі. У нього виявили ознаки сильного алкогольного сп’яніння. Затриманий повідомив поліції, що спеціально приїхав до Первомайська, щоб скоїти підпал. Він не сказав, звідки приїхав, але 90% контактів у його телефоні із Запорізької області.

У поліції заявили, що чоловіку загрожує довічне ув'язнення. Йому інкримінують умисне знищення або пошкодження майна та замах на умисне вбивство (ч. 2 ст. 194 та ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

У пресслужбі "Епіцентру" стверджують, що паліїв було двоє і одному з них нібито вдалося втекти.