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"Укрзалізниця" на третій день відновила рух через станцію Воскобійня після сходження з рейок вантажних вагонів

Залізничники працювали в цілодобовому режимі.

"Укрзалізниця" на третій день відновила рух через станцію Воскобійня після сходження з рейок вантажних вагонів
Фото: ДСНС

"Укрзалізниця" повністю відновила рух через станцію Воскобійня у Дніпропетровській області, де в ніч на 6 лютого зійшли з рейок вісім вантажних вагонів.

Про це інформує пресслужба компанії.

Згідно з повідомленням, регіональна філія "Придніпровська залізниця" о 01:27 повністю відновила рух поїздів на перегоні "Верхньодніпровськ - Воскобійня", де сталася аварія.

"Працюючи в цілодобовому режимі, у складних погодних умовах, придніпровські залізничники оперативно підняли вагони, що зійшли з рейок, а також виконали роботи з відновлення пошкоджених елементів шляхової мережі та мережі енергопостачання", - зазначають в "Укрзалізниці".

За попередніми висновками комісії, яка працювала на місці інциденту, сходження вагонів з рейок сталося через злам бокової рами візка вагона, який належить приватному власнику.

Нагадаємо, 6 лютого о 2:05 поблизу залізничної станції Воскобійня на Дніпропетровщині під час руху за маршрутом “ст. Кривий Ріг – ст. Нижньодніпровськ-Вузол” 8 вагонів вантажного потягу (складається з 57 вагонів) зійшли з колії. Загиблих та постраждалих внаслідок аварії немає.

Через аварію стався збій у графіку руху низки пасажирських потягів.

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