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Через вчорашню аварію потяги ще запізнюватимуться до Дніпра, Запоріжжя, Миколаєва і Маріуполя

“Укрзалізниця” завершила підйом вантажних вагонів, які зійшли з колій на станції Воскобійня.

Через вчорашню аварію потяги ще запізнюватимуться до Дніпра, Запоріжжя, Миколаєва і Маріуполя
Фото: ДСНС

“Укрзалізниця” завершила підйом вантажних вагонів, які вчора зійшли з колій на станції Воскобійня у Дніпропетровській області.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Наразі залізничники відновлюють інфраструктуру, яка була пошкоджена внаслідок інциденту.

“До повного відновлення інфраструктури поїзди курсуватимуть пошкодженою ділянкою за допомогою тепловозів. Сьогодні вже в такий спосіб через станцію було пропущено перший приміський поїзд. Усі інші поїзди теж курсуватимуть стандартним маршрутом”, – йдеться у повідомленні.

Через збій у графіку руху поїздів сьогодні ще можливі затримки рейсів до Дніпра, Запоріжжя, Миколаєва, Маріуполя та зворотно на 1-1,5 год, зазначили в “Укрзалізниці”.

Зазначимо, за попередніми висновками комісії, яка працює на місці інциденту, схід вагонів стався через злам бокової рами візка вагона, який належить приватному власнику.

Нагадаємо, 6 лютого о 2:05 поблизу залізничної станції Воскобійня на Дніпропетровщині під час руху за маршрутом “ст. Кривий Ріг – ст. Нижньодніпровськ-Вузол” 8 вагонів вантажного потягу (складається з 57 вагонів) зійшли з колії.

Загиблих та постраждалих внаслідок аварії немає.

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