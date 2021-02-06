Біля Інституту ядерних досліджень нацгвардійці затримали чоловіка з квадрокоптером

Його передали наряду поліції для подальшого з’ясування обставин.

Нацгвардійці виявили чоловіка з квадрокоптером на території Інституту ядерних досліджень НАН України.

Про це йдеться на сайті НГУ.

“Під час несення служби військовослужбовцями 22-ї бригади НГУ з охорони Інституту ядерних досліджень НАН України, начальник варти прапорщик Олександр Грудненко, виявив громадянина, який проводив несанкціоновану відеозйомку охороняємого об’єкта з використанням квадрокоптера”, – йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали і передали наряду поліції для подальшого з’ясування обставин.

Нагадаємо, Конструкторське бюро "Луч" 6 листопада представило макет розвідувально-ударного безпілотного літального апарата "Сокіл-300". Комплекс призначений для ведення розвідки та завдавання ударів на оперативну та тактичну глибину противника.