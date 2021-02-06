Самый громкий голос
Самый громкий голос
Данілов анонсував нові санкції щодо народних депутатів
Данілов анонсував нові санкції щодо народних депутатів
​У Росії заарештовані протестувальники штовхали заглухлий поліцейський автозак
​У Росії заарештовані протестувальники штовхали заглухлий поліцейський автозак
Аваков заявив про загострення ситуації на Донбасі перед ухваленням санкцій щодо каналів Медведчука
Аваков заявив про загострення ситуації на Донбасі перед ухваленням санкцій щодо каналів Медведчука
Ветерани військової розвідки України працювали в інтересах ФСБ, - СБУ
Ветерани військової розвідки України працювали в інтересах ФСБ, - СБУ
Російська вакцина від ковіду показала 91,6% ефективності. Чи дійсно це так?
Російська вакцина від ковіду показала 91,6% ефективності. Чи дійсно це так?
В Раді ледь не побилися через пропозицію не пускати в парламент працівників 112, NewsOne і Zik
В Раді ледь не побилися через пропозицію не пускати в парламент працівників 112, NewsOne і Zik
Зеленський російською закликав українців "не дивитися карманні телеканали"
Зеленський російською закликав українців "не дивитися карманні телеканали"
Зеленський на день народження влаштував вечірку з трьома десятками людей, – "Схеми"
Зеленський на день народження влаштував вечірку з трьома десятками людей, – "Схеми"
ГоловнаСуспільствоЖиття

Митників зі Закарпаття підозрюють у махінаціях з платежами під час розмитнення авто

Зловмисники завдали державі понад 2 млн грн збитків.

Митників зі Закарпаття підозрюють у махінаціях з платежами під час розмитнення авто

Вісьмом інспекторам митного поста “Хуст” на Закарпатті повідомили про підозру в організації схеми мінімізації мита при розмитненні автомобілів.

Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

“Організував протиправну діяльність 31-річний власник двох приватних підприємств. Серед його спільників – директор однієї із фірм та восьмеро митників”, – йдеться у повідомленні.

Викрили злочинну діяльність підозрюваних та організовану ними схему мінімізації мита при оформленні імпорту оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області разом із колегами-правоохоронцями.

Зловмисники діяли так: директор фірми виготовляв дублікати товаро-транспортних накладних та техпаспортів транспортних засобів, вносив неправдиві відомості в документи під час митного оформлення. Такі дії давали підставу зменшувати розмір митних платежів.

Зі свого боку працівники митного поста “Хуст” ігнорували фальсифіковані документи й оформлювали імпорт легкових та вантажних, мінімізуючи обов’язкові платежі.

У такій “співпраці” зловмисники завдали державі понад 2 млн грн збитків – суму підтверджують проведені експертизи.

“У п’ятницю, 5 лютого, оперативники, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора за участю спецпризначенців КОРД провели санкціоновані обшуки за місцем розташування митного поста “Хуст”, в офісах двох приватних товариств та у помешканнях фігурантів”, – йдеться у повідомленні.

Митникам було повідомлено про підозри за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Правову оцінку діям організатора схеми та керівника фірми дадуть одразу після завершення всіх необхідних для цього слідчих та процесуальних дій.

Нагадаємо, київські митники знайшли в посилці, яку хотіли відправити до М'янми, запчастину від винищувача МіГ-29.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також