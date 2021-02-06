Вісьмом інспекторам митного поста “Хуст” на Закарпатті повідомили про підозру в організації схеми мінімізації мита при розмитненні автомобілів.

Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

“Організував протиправну діяльність 31-річний власник двох приватних підприємств. Серед його спільників – директор однієї із фірм та восьмеро митників”, – йдеться у повідомленні.

Викрили злочинну діяльність підозрюваних та організовану ними схему мінімізації мита при оформленні імпорту оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області разом із колегами-правоохоронцями.

Зловмисники діяли так: директор фірми виготовляв дублікати товаро-транспортних накладних та техпаспортів транспортних засобів, вносив неправдиві відомості в документи під час митного оформлення. Такі дії давали підставу зменшувати розмір митних платежів.

Зі свого боку працівники митного поста “Хуст” ігнорували фальсифіковані документи й оформлювали імпорт легкових та вантажних, мінімізуючи обов’язкові платежі.

У такій “співпраці” зловмисники завдали державі понад 2 млн грн збитків – суму підтверджують проведені експертизи.

“У п’ятницю, 5 лютого, оперативники, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора за участю спецпризначенців КОРД провели санкціоновані обшуки за місцем розташування митного поста “Хуст”, в офісах двох приватних товариств та у помешканнях фігурантів”, – йдеться у повідомленні.

Митникам було повідомлено про підозри за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Правову оцінку діям організатора схеми та керівника фірми дадуть одразу після завершення всіх необхідних для цього слідчих та процесуальних дій.

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