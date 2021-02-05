Козак не вказує Наталію Лавренюк у своїй декларації, яку він зобов'язаний подавати як народний депутат.

Наталія Лавренюк, яка є цивільною дружиною підсанкційного народного депутата з фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака, володіє елітними апартаментами у Москві вартістю майже $13 млн.

Про це йдеться у розслідуванні проекту "Радіо Свобода" "Схеми. Корупція в деталях".

За інформацією журналістів, дворівнева квартира площею в 657 квадратів розташована в одному з найпрестижніших ЖК у центрі Москви. Апартаменти мають власний вхід, прибудинкову ділянку та вітальню зі стелею висотою в 7 метрів.

Зазначається, що окрім квартири на Наталію Лавренюк оформлені численні активи Козака: десятки квартир і земельних ділянок в Україні та частка в російському нафтовому бізнесі родини Медведчука.

Разом з тим Тарас Козак не вказує Наталію Лавренюк у своїй декларації, яку він зобов'язаний подавати як народний депутат.

Нагадаємо, 3 лютого були введені в дію санкції щодо народного депутата Тараса Козака, а також восьми товариств з обмеженою відповідальністю строком на 5 років. Під санкції потрапили, зокрема, телеорганізації, які віщають під логотипами 112, NewsOne, ZIK.

Санкції також були запроваджені щодо літаків, на яких Медведчук і Козак літали в Росію.