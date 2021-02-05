Президент Володимир Зеленський записав чергове відео, у якому він закликав громадян "не читати ЗМІ та не дивитися карманні телеканали".

Відео опубліковане у фейсбуці.

Президент традиційно закликав громадян не читати засоби масової інформації, оскільки, на його думку, вони "не повідомляють про усі перемоги". Він навів цитату письменника Михайла Булгакова: "Не читайте перед обідом радянські ЗМІ... якщо, звичайно, ви не хочте отримати на обід порцію відбірної брехні".

Далі президент наголосив, що продовжуватиме особисто розповідати про перемоги та досягнення, однак сьогодні він розмовляятиме російською, оскільки саме цією мовою українцям "вливали в уха незкінечні потоки брехні".

"І викривати цю брехню я буду російською... мовою, яку на думку однієї з партій у нас притискають... мовою, якою говорять наші захисники на передовій", - зазначив президент.

"Сьогоднішній влог я навмисно записав російською. Одразу ж перепрошую в тих, кого це обурить. Просто мені дуже хочеться, щоб мене чітко почула саме та частина людей, яка, з огляду на різні обставини, ставиться до української мови насторожено та наївно вірить у те, що якщо «по телику й російською», то це неодмінно правда.

Президент спростував повідомлення росЗМІ про те, що нібито в Україні заборонили книги Булгакова. Він пояснив, що книгу, яку заборонили,через передмову, де вказані діячі, які підтримали аннексію.

Нагадаємо, 2 лютого президент Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо пов'язаних з представниками партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком і Тарасом Козаком телеканалів 112, NewsOne і ZIK, а також двох літаків, на яких ті літали до Росії прямими рейсами.

Зеленський пояснив, що санкції ввели саме зараз, оскільки були зафіксовані причини для їх впровадження. Які саме - він не сказав, але представниця "Слуги народу" заявила, що це - фінансування юросіб з держави-агресора з використанням схем у ОРДЛО. Цим вона підтвердила інформацію про те, що підставою для введення санкцій проти Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування спецслужб, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

США підтримали рішення РНБО про санкції, а в Євросоюзі оцінюють ситуацію.