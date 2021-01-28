ОАСК визнав незаконною постанову Кабміну про новий правопис

Рішення не вступить в силу до апеляції.

Окружний адміністративний суд Києва скасував постанову Кабінету міністрів №437, якою в 2019 році було затверджено нову редакцію Українського правопису.

Про це повідомив проєкт Prosud.

Рішення ухвалила колегія у складі суддів Наталії Клименчук, Ігоря Іщука та Юлії Шрамко.

Позивачами у цій справі виступили матір учениці 7 класу з Херсону та ГО "Правова держава", очільником якої є адвокат Ростислав Кравець. На думку позивачів, уряд, ухвалюючи зміни в правописі, діяв за межами своїх повноважень і не врахував реального стану розвитку української мови, що "ускладнить його вивчення і грамотне використання".

Адвокат Дмитро Ільченко, який представляв позицію позивачів, заявив, що уряд не має права змінювати правопис, оскільки це не є його компетенцією. Також під час розгляду нібито з'ясувалося, що "мовна комісія" мала суттєві суперечки та не розробляла правопис саме в тій редакції, в якій він був затверджений урядом.

Нагадаємо, що новий правопис набув чинності у червні 2019 року.