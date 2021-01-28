​Більшість українців не готові брати участь у будь-яких акціях протесту, - опитування

Понад 57% українців не готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту. При цьому, частка тих, хто стверджує, що не готові брати участь в таких заходах протягом 2019-2020 років змінилася - з 49% у 2019 році на 57% у 2020-му.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

У грудні 2020 року в протестах готові були брати участь 38% дорослих жителів України. Порівняно з попередніми роками рівень готовності до участі в акціях відчутно знизився.

Більшість українців не готові брати участь у будь-яких акціях (57,1%), але готові вдатися до таких форм соціального протесту як участь у виборчій кампанії (15,8%), збір підписів під колективними відозвами (12,7%), санкціоновані мітинги та демонстрації (10%).

Водночас, готовність населення взяти участь у санкціонованих мітингах і демонстраціях коливається з 11% у 2018 році до 10% у 2020-му, а у несанкціонованих мітингах і демонстраціях - зменшилася з 4% у 2018 році до 2% у 2019 році, а у 2020 році становила 3%.

Найнижчий рівень готовності до участі в акціях протесту спостерігається у південному регіоні (62,6% не готові до протестів), найвищий - у центральному (52,2% не готові до протестів). У західному та східному регіонах ситуація практично не відрізняється (не готові до протестів 57,3% і 59,3% відповідно).

Згідно з дослідженням, понад половина опитаних жінок не готові брати участь у протестах (61,4%), серед чоловіків таких менше (51,9%).

Також, рівень готовності до протестів у міського населення вище, ніж у сільського (39,3% проти 36,3%.)

Нагадаємо, сьогодні, 28 січня, рух SaveФОП в четвер, 28 січня, влаштував найбільшу протестну акцію з початку року.

Рух SaveФОП об'єднує малих підприємців, які вимагають збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Конкретно вони вимагають прийняття законопроєктів №3853-1 иа №3993, а також скасувати вимогу про використання програмних РРО (касових апаратів) фізичними особами-підприємцями.

З 15 грудня представники руху проводять "податковий майдан" на Майдані Незалежності.

Крім того, по всій країні проходять акції проти підвищення тарифів, під час яких мітингувальники перекривають автошляхи.