Напад на 15-річного Юрія у Парижі: винуватці досі на свободі
Напад на 15-річного Юрія у Парижі: винуватці досі на свободі
Зростання тарифів на електроенергію не уникнути
Зростання тарифів на електроенергію не уникнути
​У "Слуг народу" з'явився власний застосунок для телефону
​У "Слуг народу" з'явився власний застосунок для телефону
Через два дні після інавгурації Байдена в Україні відкрили ще дві кримінальні справи проти Байдена і Порошенка, - Головань
Через два дні після інавгурації Байдена в Україні відкрили ще дві кримінальні справи проти Байдена і Порошенка, - Головань
Співробітники ФСБ, які отруїли Навального, причетні до вбивства трьох осіб, - розслідування
Співробітники ФСБ, які отруїли Навального, причетні до вбивства трьох осіб, - розслідування
Через хворобу Путіна в Росії почався період трансферу влади, - Служба зовнішньої розвідки
Через хворобу Путіна в Росії почався період трансферу влади, - Служба зовнішньої розвідки
Одесу засипало снігом, у місті ускладнено рух транспорту
Одесу засипало снігом, у місті ускладнено рух транспорту
Депутати пропонують повернути окремий тариф на електроенергію на перші 100 кВт-год
Депутати пропонують повернути окремий тариф на електроенергію на перші 100 кВт-год
МОН порадило перейти на дистанційне навчання у семи областях
МОН порадило перейти на дистанційне навчання у семи областях
ГоловнаСуспільствоЖиття

Поліція перейшла на посилений режим через заплановані в центрі Києва протестні акції

Сьогодні заплановано акції біля Верховної Ради, Офісу президента, посольства США, Конституційного суду та на Майдані Незалежності.

Поліція перейшла на посилений режим через заплановані в центрі Києва протестні акції
Фото: Макс Требухов

Поліцейські перейшли на посилений режим через заплановані в центрі Києва протестні акції.

Про це інформує пресслужба столичної поліції.

"Аби не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення запланованих акцій у столиці, правоохоронці спільно із військовослужбовцями Нацгвардії заступили на посилене несення служби", - сказано в повідомленні.

У поліції зазначили, що сьогодні у центральній частині Києва заплановано проведення масових акцій біля Верховної Ради, Офісу президента, посольства США, Конституційного суду та на Майдані Незалежності.

Організатори заходів анонсували проведення ходи до владних установ. У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці, попереджають у поліції.

Разом з цим, поліція закликає організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства, карантинних обмежень та не порушувати громадський порядок.

Як повідомляють у соцмережах, у межах руху "Save ФОП" підприємці запланували зібратися на Майдані Незалежності о 9:00 28 січня і піти в урядовий квартал до парламенту та Офісу президента, а потім пішою ходою до дипломатичних установ ЄС та США.  Також у їхніх планах - підійти під Конституційний суд. 

Напередодні активісти від малого бізнесу подали відповідні повідомлення до КМДА. Нагадаємо, підприємці вимагають скасування заборони на ведення бізнесу під час дії жорсткого локдауну. У листопаді та на початку грудня між протестувальниками та правоохоронцями відбулися декілька сутичок, зокрема і під час спроби встановлення наметів на Майдані.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також