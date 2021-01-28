Поліція перейшла на посилений режим через заплановані в центрі Києва протестні акції

Сьогодні заплановано акції біля Верховної Ради, Офісу президента, посольства США, Конституційного суду та на Майдані Незалежності.

Поліцейські перейшли на посилений режим через заплановані в центрі Києва протестні акції.

Про це інформує пресслужба столичної поліції.

"Аби не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення запланованих акцій у столиці, правоохоронці спільно із військовослужбовцями Нацгвардії заступили на посилене несення служби", - сказано в повідомленні.

У поліції зазначили, що сьогодні у центральній частині Києва заплановано проведення масових акцій біля Верховної Ради, Офісу президента, посольства США, Конституційного суду та на Майдані Незалежності.

Організатори заходів анонсували проведення ходи до владних установ. У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці, попереджають у поліції.

Разом з цим, поліція закликає організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства, карантинних обмежень та не порушувати громадський порядок.

Як повідомляють у соцмережах, у межах руху "Save ФОП" підприємці запланували зібратися на Майдані Незалежності о 9:00 28 січня і піти в урядовий квартал до парламенту та Офісу президента, а потім пішою ходою до дипломатичних установ ЄС та США. Також у їхніх планах - підійти під Конституційний суд.

Напередодні активісти від малого бізнесу подали відповідні повідомлення до КМДА. Нагадаємо, підприємці вимагають скасування заборони на ведення бізнесу під час дії жорсткого локдауну. У листопаді та на початку грудня між протестувальниками та правоохоронцями відбулися декілька сутичок, зокрема і під час спроби встановлення наметів на Майдані.