Підготовка вбивства Наумова: СБУ оголосила підозру Нескоромному

Крім того, СБУ оприлюднила докази причетності Нескоромного у підготовці злочину.

Фото: https://ssu.gov.ua/

СБУ оголосила підозру колишньому першому заступнику голови СБУ Дмитру Нескоромному у організації готування замовного вбивства глави внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що правоохоронці наразі здійснюють заходи щодо розшуку Нескоромного з метою допиту, як підозрюваного, та вручення клопотання про обрання запобіжного заходу. Підозру вручили родичам експершого заступника голови СБУ.

Крім того, СБУ оприлюднила докази причетності Нескоромного до підготовки злочину.

“Головне слідче управління Служби безпеки України, котре здійснює досудове розслідування цього злочину під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, встановило, що Дмитро Нескоромний спільно зі співробітником Антитерористичного центру при СБУ Юрієм Расюком вирішили позбавити життя начальника ГУВБ СБУ Андрія Наумова. Серед доказів, які це підтверджують, – відео- та фотоматеріали, аудіозаписи розмов Ю. Расюка, Д.Нескоромного та інших осіб, під час яких, зокрема, обговорюється організація вбивства, виконавці та інші деталі”, - йдеться у повідомленні.

За версією слідства основним мотивом злочину став той факт, що Андрій Наумов був перешкодою для повернення Дмитра Нескоромного на високу посаду в керівництві СБУ, а також виступав проти призначення окремих членів екскоманди Нескоромного в СБУ.

“Фігуранти справи розробили детальний план посягання на життя А.Наумова. Задля його виконання співробітник АТЦ Ю.Расюк упродовж жовтня 2020 – січня 2021 року підшукав виконавців злочину, забезпечив їх фінансування, організував стеження за А.Наумовим. Це також підтверджено матеріалами справи та відповідними аудіо записами”, - скаано у повідомленні.

Правоохоронці також оприлюднили аудіозаписи, на якиx зафіксовані розмови фігурантів справи. На першому Расюк з іншою особою обговорює організацію замовного вбивства Наумова.

Ще один аудіозапис зроблено під час зустрічі Нескоромного та Расюка.

Нагадаємо, 23 січня правоохоронці затримали полковника “Альфа” СБУ Юрія Расюка. Його підозрюють у підготовці вбивства начальника Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. За версією слідства, замовником вбивства є колишній заступник голови Служби безпеки України Дмитро Нескоромний.

Нескоромний був призначений Зеленським заступником голови СБУ і перебував на посаді з 1 липня до 8 листопада 2019 року, а з 8 листопада до 13 березня 2020-го був першим заступником голови СБУ – начальником Головного управління з боротьби з корупцією СБУ.