Інститут демографії оцінив чисельність населення України в 38 млн осіб

Інститут демографії НАНУ вважає, що на вільній від окупації території Україні проживає десь 38 млн людей.
Про це сказала керівниця інституту, академік Елла Лібанова в інтерв'ю "Лізі".
"Якщо оперувати поняттям постійного населення, тобто враховувати людей, що менше року поспіль знаходяться за кордоном, то 38 мільйонів – без частини Донбасу та Криму", - сказала Лібанова.
Вона вважає, що приблизно 2,5-3 млн українців знаходяться за кордоном на заробітках.
До 2050 року, прогнозують в НАНУ, чисельність населення скоротиться до 30 млн осіб.
Оцінка НАНУ набагато менша даних Держстату, який оцінює кількість постійного населення у 41,60 млн осіб, і приблизно дорівнює підрахунку чисельності населення, яке провів Кабінет міністрів у 2020 році. Він показав, що в Україні залишилося лише 37,289 млн осіб. Лібанова критикувала це дослідження.
Перший і поки що останній перепис у незалежній Україні провели 2001 року. Тоді чисельність населення країни становила 48,457 млн осіб. До цього українців "переписували" ще в складі СРСР 1989 року. Тоді в Українській РСР проживало 51,7 млн. осіб.
Наступний перепис населення відбудеться не раніше 2023 року.