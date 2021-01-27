Померла актриса із "Джентльмен-шоу" Ірина Токарчук
Померла актриса із "Джентльмен-шоу" Ірина Токарчук
Для Дубінського підготували три сценарії, його долю вирішить голосування, - Корнієнко
Для Дубінського підготували три сценарії, його долю вирішить голосування, - Корнієнко
"Слугам народу" пригрозили виключенням з фракції, якщо вони не голосуватимуть за закон про референдум, - джерела
"Слугам народу" пригрозили виключенням з фракції, якщо вони не голосуватимуть за закон про референдум, - джерела
Російська прогулянка і російський крах
Російська прогулянка і російський крах
КМІС оприлюднив свіжі президентські і партійні рейтинги: лідирують Зеленський і ОПЗЖ
КМІС оприлюднив свіжі президентські і партійні рейтинги: лідирують Зеленський і ОПЗЖ
​В Раді хочуть заслухати Баканова щодо підозри та резонансних затримань співробітників СБУ
​В Раді хочуть заслухати Баканова щодо підозри та резонансних затримань співробітників СБУ
Рада ухвалила закон Зеленського про референдум
Рада ухвалила закон Зеленського про референдум
Суркіс заявив, кому готовий продати "Динамо"
Суркіс заявив, кому готовий продати "Динамо"
Президент двічі просив Дубінського вийти з фракції - джерела у керівництві “Слуга народу”
Президент двічі просив Дубінського вийти з фракції - джерела у керівництві “Слуга народу”
ГоловнаСуспільствоЖиття

Інститут демографії оцінив чисельність населення України в 38 млн осіб

2,5-3 млн українців знаходяться за кордоном на заробітках.

Інститут демографії оцінив чисельність населення України в 38 млн осіб
Фото: Макс Требухов

Інститут демографії НАНУ вважає, що на вільній від окупації території Україні проживає десь 38 млн людей.

Про це сказала керівниця інституту, академік Елла Лібанова в інтерв'ю "Лізі".

"Якщо оперувати поняттям постійного населення, тобто враховувати людей, що менше року поспіль знаходяться за кордоном, то 38 мільйонів – без частини Донбасу та Криму", - сказала Лібанова.

Вона вважає, що приблизно 2,5-3 млн українців знаходяться за кордоном на заробітках.

До 2050 року, прогнозують в НАНУ, чисельність населення скоротиться до 30 млн осіб.

Оцінка НАНУ набагато менша даних Держстату, який оцінює кількість постійного населення у 41,60 млн осіб, і приблизно дорівнює підрахунку чисельності населення, яке провів Кабінет міністрів у 2020 році. Він показав, що в Україні залишилося лише 37,289 млн осіб. Лібанова критикувала це дослідження.

Перший і поки що останній перепис у незалежній Україні провели 2001 року. Тоді чисельність населення країни становила 48,457 млн осіб. До цього українців "переписували" ще в складі СРСР 1989 року. Тоді в Українській РСР проживало 51,7 млн. осіб.

Наступний перепис населення відбудеться не раніше 2023 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також