Інститут демографії оцінив чисельність населення України в 38 млн осіб

2,5-3 млн українців знаходяться за кордоном на заробітках.

Інститут демографії НАНУ вважає, що на вільній від окупації території Україні проживає десь 38 млн людей.

Про це сказала керівниця інституту, академік Елла Лібанова в інтерв'ю "Лізі".

"Якщо оперувати поняттям постійного населення, тобто враховувати людей, що менше року поспіль знаходяться за кордоном, то 38 мільйонів – без частини Донбасу та Криму", - сказала Лібанова.

Вона вважає, що приблизно 2,5-3 млн українців знаходяться за кордоном на заробітках.

До 2050 року, прогнозують в НАНУ, чисельність населення скоротиться до 30 млн осіб.

Оцінка НАНУ набагато менша даних Держстату, який оцінює кількість постійного населення у 41,60 млн осіб, і приблизно дорівнює підрахунку чисельності населення, яке провів Кабінет міністрів у 2020 році. Він показав, що в Україні залишилося лише 37,289 млн осіб. Лібанова критикувала це дослідження.

Перший і поки що останній перепис у незалежній Україні провели 2001 року. Тоді чисельність населення країни становила 48,457 млн осіб. До цього українців "переписували" ще в складі СРСР 1989 року. Тоді в Українській РСР проживало 51,7 млн. осіб.

Наступний перепис населення відбудеться не раніше 2023 року.