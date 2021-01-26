Процес звільнення українців з ОРДЛО триває, дата їхнього повернення ще невідома, - Денісова

Кількість людей, яких планують повернути, та їх особи наразі невідомі.

Реалізація рішення окупаційних адміністрацій ОРДЛО щодо одностороннього звільнення українців з полону продовжується, але точна дата їхнього повернення поки що невідома.

Про це у Facebook повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"За наявною в мене інформацією реалізація рішення керівництва так званих самопроголошених республік «ДНР» та «ЛНР» про односторонню передачу на контрольовану Урядом України територію наших співгромадян, які незаконно утримуються у місцях несвободи на тимчасово окупованих територіях Донбасу – продовжується, але точна дата їхнього повернення поки що невідома", - повідомила Денісова.

За її словами, кількість людей, яких планують повернути, та їх особи наразі невідомі - у відношенні деяких осіб, з-поміж тих кого планують передати, ще досі тривають засідання у так званих судах.

"За словами батьків та близьких, заявлені громадяни жодного разу не виходили на зв'язок з рідними, а їхнє місце перебування їм невідомо", - додала омбудсман.

16 січня в ОРДЛО анонсували односторонню передачу Україні полонених в обхід Тристоронньої контактної групи. 20 січня Людмила Денісова повідомила, що з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей на підконтрольну Україні територію найближчим часом будуть передані дев'ятеро осіб, які незаконно утримуються бойовиками. Згодом повідомлялося, що повернуть тільки чотирьох людей.

У МЗС зазначили, що Росія вирішила передати утримуваних не Україні, а приватній особі Віктору Медведчуку - голові політради ОПЗЖ та куму президента РФ. Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі зазначила, що Російська Федерація та депутат ОПЗЖ Віктор Медведчук намагаються використати полонених у своїх політичних інтересах.