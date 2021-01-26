Чоловік регулярно надсилав на електронну пошту СБУ та Нацполіції листи з погрозами.

У Запоріжжі затримали чоловіка, який анонімно повідомляв про начебто мінування державних установ та об’єктів критичної інфраструктури в Україні та за кордоном.

Про це повідомляється на сайті Служби безпеки України.

За даними досудового слідства, мешканець обласного центру створив у забороненій в Україні соцмережі групу, в якій за гроші приймав "замовлення" на псевдомінування. Зловмисник регулярно надсилав на електронні поштові скриньки СБУ та Нацполіції листи із погрозами про нібито закладання вибухівки у школах, вищих навчальних закладах, атомних станціях, вокзалах та в місцях масового перебування людей.

Наразі перевіряється інформація про надсилання ним понад 200 таких повідомлень.

Зловмисника затримали у Запоріжжі за місцем проживання. Під час обшуків у нього вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами його протиправної діяльності.

Фото: ssu.gov.ua

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, вчинене повторно) Кримінального кодексу чоловіку оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, вчора в Одесі втретє за 10 днів масово "замінували" дитсадки, але тепер до них додалися й школи.

У жовтні минулого року у міжнародному аеропорту "Запоріжжя" правоохоронці евакуювали 180 пасажирів літака після повідомлення про замінування. Ніяких вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Особу чоловіка, який повідомив про "замінування", встановлено. Ним виявився місцевий мешканець 1969 року народження. Пояснювати свій вчинок він відмовився.