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Через негоду 269 населених пунктів у 12 областях залишилися без світла

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Через негоду 269 населених пунктів у 12 областях залишилися без світла
Фото: dsns.gov.ua

У результаті ускладнення погодних умов станом на ранок вівторка, 26 січня, знеструмлено 269 населених пунктів у 12 областях України.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"Вночі 26 січня в результаті ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ і пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 269 населених пунктів у 12 областях, а саме: Полтавська - 77, Житомирська - 40, Київська - 37, Львівська - 37, Чернігівська - 24 Вінницька - 13 Черкаська - 13, Дніпропетровська - 8, Волинська - 8, Закарпатська - 6, Кіровоградська - 4 і Херсонська - 2", - сказано в ранковому зведенні на сайті відомства.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків найближчим часом в Україні дощі зі снігом, на заході - заметілі.

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