Сергій Нігоян, Михайло Жизневський, Роман Сеник, Юрій Вербицький та Олександр Бадера загинули у січні сім років тому.

Фото: Макс Требухов

У Києві 25 січня вшанували пам’ять перших загиблих учасників Революції Гідності - Героїв Небесної Сотні: Сергія Нігояна, Михайла Жизневського, Романа Сеника, Юрія Вербицького та Олександра Бадеру, які загинули у січні сім років тому.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Уже традиційно активісти пройшли від Лядських воріт (блокпост 3-ї барикади, на якому чергував Сергій, було розміщено саме там) Хрещатиком у бік Європейської площі на вулицю Михайла Грушевського до стадіону “Динамо” імені Валерія Лобановського та Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого.

Учасники ходи запалили лампадки і поклали квіти до меморіальних дощок майданівців Сергія Нігояна, Михайла Жизневського, Романа Сеника та Олександра Бадери на вулиці Грушевського.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Потім відбулося богослужіння за першими полеглими біля пам’ятного знака на честь Сергія Нігояна на Європейській площі.

Акцію у 2015 році започаткувала Третя сотня Самооборони Майдану, до якої належав Сергій Нігоян - перша жертва під час подій Майдану.

Зазвичай хода відбувалася 22 січня - у день, коли загинули перші герої. Цьогоріч через локдаун дата змістилася на 25 січня.