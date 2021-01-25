У Києві 25 січня вшанували пам’ять перших загиблих учасників Революції Гідності - Героїв Небесної Сотні: Сергія Нігояна, Михайла Жизневського, Романа Сеника, Юрія Вербицького та Олександра Бадеру, які загинули у січні сім років тому.
Про це повідомляє кореспондент LB.ua.
Уже традиційно активісти пройшли від Лядських воріт (блокпост 3-ї барикади, на якому чергував Сергій, було розміщено саме там) Хрещатиком у бік Європейської площі на вулицю Михайла Грушевського до стадіону “Динамо” імені Валерія Лобановського та Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого.
Учасники ходи запалили лампадки і поклали квіти до меморіальних дощок майданівців Сергія Нігояна, Михайла Жизневського, Романа Сеника та Олександра Бадери на вулиці Грушевського.
Потім відбулося богослужіння за першими полеглими біля пам’ятного знака на честь Сергія Нігояна на Європейській площі.
Акцію у 2015 році започаткувала Третя сотня Самооборони Майдану, до якої належав Сергій Нігоян - перша жертва під час подій Майдану.
Зазвичай хода відбувалася 22 січня - у день, коли загинули перші герої. Цьогоріч через локдаун дата змістилася на 25 січня.