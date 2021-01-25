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У Києві почали ставити нові дорожні знаки 1.40 "зміна покриття"

Побачивши такий знак, водій має зменшити швидкість.

У Києві почали ставити нові дорожні знаки 1.40 "зміна покриття"
Фото: kyivcity.gov.ua

У Києві на Подільському узвозі та вулицях Богомольця, Шовковичній та Великій Васильківській встановили нові дорожні знаки 1.40 "зміна покриття".

Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Валентин Осипов.

"Столичні вулиці та дороги мають різне покриття, що за певних умов провокує аварійні ситуації. Та й у всій Україні фактично немає жодної дороги, на якій би не змінювався тип покриття. Різка зміна дорожнього покриття, особливо за погіршення погодних умов, може спричинити ДТП. Київська міська влада розробила та ініціювала включення знаку 1.40 до Правил дорожнього руху. Побачивши такий знак, водій має знизити швидкість", - пояснив він.

Осипов наголосив, що ділянки з різним дорожнім покриттям є аварійно небезпечними, адже мають різний коефіцієнт зчеплення та різну ступінь деформації. Це може призвести до втрати водієм контролю над автомобілем.

Фото: kyivcity.gov.ua

Схожі знаки діють і на території Євросоюзу, наприклад, у Латвії. У Латвійських ПДР є знак 273.10 "Зміна покриття дороги", який використовується при з’їзді з асфальтобетонного або цементобетонного покриття на ґрунтовку і навпаки.

Нагадаємо, у листопаді минулого року в Україні набули чинності зміни до Правил дорожнього руху. Вони стосуються водіїв, пасажирів, велосипедистів та пішоходів.

Раніше на семи вулицях Києва обмежили швидкістьдо 50 км/год.

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