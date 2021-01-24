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Київські школяри перейдуть до змішаного навчання, якщо ситуація з ковідом погіршиться

На дистанційне навчання відправлятимуть, за потреби, окремі класи, чи закриватимуть окремі школи.

Київські школяри перейдуть до змішаного навчання, якщо ситуація з ковідом погіршиться
Фото: education.24tv.ua

У разі погіршення ситуації зі захворюванням коронавірусу у Києві столичні заклади освіти перейдуть до змішаної системи навчання.

Про це повідомила пресслужба Київської міськради.

“Тобто на дистанційне навчання відправлятимуть не всіх школярів, а, за потреби, окремі класи, чи закриватимуть на карантин окремі школи”, – зазначили у Київраді.

Нагадаємо, з понеділка, 25 січня учні столичних шкіл повертаються за парти.

Раніше Міністерство освіти і науки спростувало інформацію про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів 9-х класів або її проходження онлайн.

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