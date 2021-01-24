На Сумщині мисливець загинув під час полювання

На Сумщині біля села Могриця поліція розслідує обставини загибелі мисливця на полюванні.

Про це інформує відділ комунікації поліції Сумської області.

Під час полювання, було поранено одного з мисливців.

“Приятелі намагалися врятувати постраждалого, доставивши його власним автомобілем одного з учасників полювання до лікарняного закладу, для надання медичної допомоги. Але по дорозі до лікарні поранений чоловік помер”, – йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Нагадаємо, торік на Волині чоловік випадково застрелив 32-річного мешканця Луцька під час полювання.