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На Сумщині мисливець загинув під час полювання

Поліція розслідує обставини загибелі чоловіка.

На Сумщині мисливець загинув під час полювання
Фото: galinfo.com.ua

На Сумщині біля села Могриця поліція розслідує обставини загибелі мисливця на полюванні.

Про це інформує відділ комунікації поліції Сумської області.

Під час полювання, було поранено одного з мисливців.

“Приятелі намагалися врятувати постраждалого, доставивши його власним автомобілем одного з учасників полювання до лікарняного закладу, для надання медичної допомоги. Але по дорозі до лікарні поранений чоловік помер”, – йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Нагадаємо, торік на Волині чоловік випадково застрелив 32-річного мешканця Луцька під час полювання. 

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