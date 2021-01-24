На Житомирщині легковик влетів у дерево, троє осіб загинуло

Дітей у салоні не було.

В Овруцькому районі Житомирської області рятувальники деблокували трьох загиблих з пошкодженої внаслідок ДТП автівки.

Про це повідомили у ДСНС України у Житомирській області.

“24 січня близько 02:25 до Служби порятунку надійшло повідомлення від поліції проте, що на автодорозі Овруч – Словечно поблизу с. Піщаниця Овруцького районусталася дорожньо-транспортна пригода”, – йдеться у повідомленні.

Водій автомобіля “Skoda Octavia” зіткнувся з деревом та авто загорілося. Унаслідок даної події три особи загинуло (дітей в салоні не було).

Рятувальники спочатку загасили палаючий транспортний засіб,а потім за допомогою спецобладнання деблокували тіла загиблих людей.

На місці події працюють працівники Національної поліції. Рух в обох напрямках автодороги Овруч – Словечно відкрито.

Нагадаємо, у Львівській області водій маршрутки, грубо порушивши правила дорожнього руху, виїхав на залізничний переїзд Ставчани – Любінь Великий. У результаті зіткнення з потягом загинув пасажир маршрутки.