В Італії через смерть дитини частково заблокували соціальну мережу TikTok
В Італії через смерть дитини частково заблокували соціальну мережу TikTok
В “Алло” відреагували на скандал з блогеркою, яка “обрала” Росію на Майдані
В “Алло” відреагували на скандал з блогеркою, яка “обрала” Росію на Майдані
Помер легендарний американський журналіст та телеведучий Ларрі Кінг
Помер легендарний американський журналіст та телеведучий Ларрі Кінг
СБУ викрила агента спецслужб Росії, який мав провокувати "тарифний майдан" (оновлено)
СБУ викрила агента спецслужб Росії, який мав провокувати "тарифний майдан" (оновлено)
Заарештували полковника "Альфи", який готував убивство голови внутрішньої безпеки СБУ
Заарештували полковника "Альфи", який готував убивство голови внутрішньої безпеки СБУ
Мер Парижа і відомий французький футболіст підтримали українця, якого жорстоко побили в Парижі
Кількість затриманих під час акцій на підтримку Навального у Росії перевищила 1,9 тис. осіб
Кількість затриманих під час акцій на підтримку Навального у Росії перевищила 1,9 тис. осіб
Украина хочет продлить программу с МВФ
Украина хочет продлить программу с МВФ
Затримано полковника “Альфи”, який готував вбивство глави внутрішньої безпеки СБУ (оновлено)
Затримано полковника “Альфи”, який готував вбивство глави внутрішньої безпеки СБУ (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

На Житомирщині легковик влетів у дерево, троє осіб загинуло

Дітей у салоні не було.

На Житомирщині легковик влетів у дерево, троє осіб загинуло

В Овруцькому районі Житомирської області рятувальники деблокували трьох загиблих з пошкодженої внаслідок ДТП автівки.

Про це повідомили у ДСНС України у Житомирській області.

“24 січня близько 02:25 до Служби порятунку надійшло повідомлення від поліції проте, що на автодорозі Овруч – Словечно поблизу с. Піщаниця Овруцького районусталася дорожньо-транспортна пригода”, – йдеться у повідомленні.

Водій автомобіля “Skoda Octavia” зіткнувся з деревом та авто загорілося. Унаслідок даної події три особи загинуло (дітей в салоні не було).

Рятувальники спочатку загасили палаючий транспортний засіб,а потім за допомогою спецобладнання деблокували тіла загиблих людей.

На місці події працюють працівники Національної поліції. Рух в обох напрямках автодороги Овруч – Словечно відкрито.

Нагадаємо, у Львівській області водій маршрутки, грубо порушивши правила дорожнього руху, виїхав на залізничний переїзд Ставчани – Любінь Великий. У результаті зіткнення з потягом загинув пасажир маршрутки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також