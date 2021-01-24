26-річного харків’янина невідомі вивезли до Кіровоградської області, де силою утримували у підвалі.

Поліція Харкова встановила місце чоловіка, якого викрали серед дня 21 січня з на парковці торговельного центру по вулиці Академіка Павлова.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Харківської області.

Троє невідомих силою затягли чоловіка до автомобіля "Mercedes" чоловіка, який при цьому чинив опір.

Слідчо-оперативна група виявила на парковці автомобіль "Лексус", на якому пересувався потерпілий, його особисті речі, документи та гроші.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює Харківська міська прокуратура №4.

За розпорядженням начальника обласного главку поліції по Харківській області вводився план «Перехоплення». Поліцейські ретельно переглянули записи з міських камер відеоспостереження та відслідкували маршрут пересування викрадачів. В результаті в Олександрійському районі Кіровоградської області на узбіччі дороги працівники карного розшуку виявили автомобіль, на якому викраденого чоловіка вивезли з області. Людей всередині транспортного засобу не було, автівку невідомі спалили.

Слідчі опитали родичів викраденого 26-річного харків’янина. За їх показами, чоловік тимчасово ніде не працював, він часто допомагав батьку, який займався бізнесом на ТЦ «Барабашово». Жодних кредитних або боргових зобов’язань родина не мала. Друзі потерпілого також підтвердили, що хлопцю ніхто не загрожував.

Працівники поліції встановили місце, де утримували викраденого харків’янина.

“23 січня в результаті спецоперації, працівники відділу кримінальної поліції Харківського районного управління поліції №2 спільно з оперативниками Управління карного розшуку харківського главку поліції, Управління карного розшуку ГУНП в Кіровоградській області за силової підтримки батальйонів поліції особливого призначення, чоловіка було знайдено та звільнено”, – йдеться у повідомленні.

Потерпілий був зв’язаний мотузками, його постійно били та принижували. Ніяких вимог до викраденого зловмисники не висували.

“Слідчим чоловік повідомив, що вдень 21 січня він приїхав до відділення пошти, щоб відправити посилку. Несподівано до нього підійшли троє невідомих, один з яких почав руками душити потерпілого. Застосовуючи силу, викрадачі змусили його сісти в автомобіль «Mercedes-Benz чорного кольору, натягнули на очі шапку, а руки зв’язали. Автомобіль почав рух у невідомому напрямку, через деякий час заручника пересадили до салону іншого автомобіля, на якому привезли до будинку, де утримували кілька днів”, – додали у поліції.

Наразі харків’янина передано його близьким родичам.

У межах досудового розслідування поліцейські затримали двох чоловіків 46 та 45 років, які охороняли викраденого. Відповідно до санкції статті їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Наразі тривають невідкладні оперативно-розшукові заходи для встановлення замовників злочину та мотивів його скоєння.

Нагадаємо, у Києві та Одесі затримали членів транснаціональної злочинної організації, які під "дахом" російських "злодіїв у законі", спеціалізувалися на вимаганні коштів та викраденні людей.