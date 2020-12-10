Упродовж 2020 року банда діяла і в інших регіонах України.

У Києві та Одесі затримали членів транснаціональної злочинної організації, які під "дахом" російських "злодіїв у законі", спеціалізувалися на вимаганні коштів та викраденні людей.

Фото: gp.gov.ua

Про це повідомляє пресцентр МВС.

За даними поліції, затримані обґрунтовано підозрюються у скоєнні кількох фактів вимагання коштів та викрадення людей із метою викупу або вчинення певних дій на користь зловмисників чи інших осіб. Суми, які вимагали, коливалися від 20 000 гривень до 800 000 доларів США.

Загалом за результатами проведення трьох етапів поліцейської спецоперації затримано лідера та дев’ять учасників, ще двох - оголошено у розшук.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

В Офісі генпрокурора повідомляють, що банда впродовж 2020 року діяла і в інших регіонах України.

"Її учасники займались вимаганням грошових коштів та майна від громадян і підприємців. Також вони за винагороду примушували громадян насильницьким шляхом до виконання незаконних вимог або цивільно-правових зобов'язань в інтересах «замовників». Крім цього вони незаконно позбавляли волі та викрадали людей", - йдеться у повідомленні.

Фото: gp.gov.ua

У ході спецоперації одночасно проведено понад 50 обшуків на території м. Києва, Київської та Одеської областей за місцем проживання затриманих осіб, а також у транспортних засобах. Під час слідчих дій виявлено та вилучено мобільні телефони, вогнепальну зброю, чорнові записи, боргові розписки, транспортні засоби, які використовувалися учасниками банди для вчинення злочинів.

Раніше повідомляли, що в Києві викрали юриста і вимагали $800 тисяч.