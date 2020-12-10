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У Києві на горі виявили невідомий "моноліт", аналогічні знаходили в США, Румунії і Британії

Наразі невідомо, хто саме встановив його та з якою метою. 

У Києві на Замковій горі виявили невідомий "моноліт", схожий на ті, що цього року знаходили в різних країнах. 

Про це повідомив у Facebook аналітик Українського інституту майбутнього Юрій Романенко.

"Таємничий обеліск з Каліфорнії знайшовся на Замковій горі в Києві", - написав Романенко.

Власні фото споруди оприлюднило також видання ZN.ua

Фото: https://www.facebook.com/yuriy.romanenko

З фото видно, що споруду виготовлено, ймовірно, з матового металу. Наразі невідомо, хто саме встановив його та з якою метою. 

Фото: https://www.facebook.com/yuriy.romanenko

Подібні об'єкти знаходили в США, Румунії і острові Уайт у Великій Британії. Перший такий стовп помітили в Юті, згодом знаходили в інших американських штатах і країнах Європи, зкорема і Польщі.

Об'єкти отримали назву "моноліти" через свою зовнішню схожість з інопланетними об'єктами з фільму Стенлі Кубрика "Космічна одіссея 2001 року". У стрічці позаземні цивілізації лишали мешканцям землі загадкові моноліти, які підвищували інтелектуальні здібності.

Фото: https://www.facebook.com/yuriy.romanenko

Нагадаємо, у жовтні 2019-го на бульварі Шевченка в Києві встановили скульптуру, присвячену Революції гідності. Вона отримала назву "Протистояння". Автором скульптури став художник Олексій Золотарьов.

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