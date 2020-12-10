В центрі Києва під час бійки зарізали 30-річного чоловіка
В центрі Києва під час бійки зарізали 30-річного чоловіка
Техас та ще 17 штатів просять Верховний суд США скасувати результати виборів
Техас та ще 17 штатів просять Верховний суд США скасувати результати виборів
Мэр Кернес. Грани дозволенного
Мэр Кернес. Грани дозволенного
Кабмін погодив звільнення глави Дніпропетровської ОДА та призначення на цю посаду Резніченка
Кабмін погодив звільнення глави Дніпропетровської ОДА та призначення на цю посаду Резніченка
Дочка Тимошенко народила третю дитину
Дочка Тимошенко народила третю дитину
​УАФ оскаржила у суді Лозанни рішення про технічну поразку збірної України в матчі зі Швейцарією
​УАФ оскаржила у суді Лозанни рішення про технічну поразку збірної України в матчі зі Швейцарією
Кабмін пропонує ввести локдаун з 8 по 25 січня
Кабмін пропонує ввести локдаун з 8 по 25 січня
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

У Судані грабіжники напали на консульство України

Грабіжників затримали на місці злочину.

У Судані грабіжники напали на консульство України
Фото: SUNA

У столиці Судану Хартумі невідомі спробували пограбувати консульство України.

Про це повідомляє Suna.

Грабіжників затримали на місці злочину.

Бригадний генерал Джамал Джумаа, офіційний представник Сил оперативної підтримки (RSF), заявив, що злочинці, переодягнуті в "військову форму і форму RSF", проникли на територію консульства вранці 8 грудня.

За його словами, гроші та пограбоване майно не пошкоджене.

Консул України в Судані Муса Мухаммад Саїд підтвердив інформацію про пограбування.

За словами консула, він особисто з’явився в поліцейський відділок, аби упізнати злочинців.

Нагадаємо, 29 жовтня у місті Джидда на заході Саудівської Аравії невідомий з ножем вчинив спробу нападу на консульство Франції, поранивши охоронця.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також