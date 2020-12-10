У Судані грабіжники напали на консульство України

У столиці Судану Хартумі невідомі спробували пограбувати консульство України.

Про це повідомляє Suna.

Грабіжників затримали на місці злочину.

Бригадний генерал Джамал Джумаа, офіційний представник Сил оперативної підтримки (RSF), заявив, що злочинці, переодягнуті в "військову форму і форму RSF", проникли на територію консульства вранці 8 грудня.

За його словами, гроші та пограбоване майно не пошкоджене.

Консул України в Судані Муса Мухаммад Саїд підтвердив інформацію про пограбування.

За словами консула, він особисто з’явився в поліцейський відділок, аби упізнати злочинців.

Нагадаємо, 29 жовтня у місті Джидда на заході Саудівської Аравії невідомий з ножем вчинив спробу нападу на консульство Франції, поранивши охоронця.