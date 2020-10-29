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Невідомий з ножем напав на охоронця консульства Франції в Саудівській Аравії

Раніше напади сталися у Ніцці та Авіньйоні.

Невідомий з ножем напав на охоронця консульства Франції в Саудівській Аравії
Фото: Daily Mail

У місті Джидда на заході Саудівської Аравії невідомий з ножем вчинив спробу нападу на консульство Франції, поранивши охоронця.

За даними Le Parisien, охоронець перебуває в лікарні, його життя поза небезпекою. Нападника затримано.

За даними ЗМІ, зловмисник є громадянином Саудівської Аравії.

Повідомлення про напад надійшло відразу після того, як у французькій Ніцці терорист обезголовив жінку і вбив двох людей. Напад стався біля базиліки Нотр-Дам. Мер міста визнав збройний напад терористичним актом. Нападник був поранений при затриманні.

Також сьогодні поліцейські у французькому Авіньйоні застрелили чоловіка, який намагався напасти на них з ножем. Чоловік вигукував "Аллах акбар".

Раніше повідомлялося, що 16 жовтня у передмісті Парижа хлопець кухонним ножем відтяв голову вчителеві історії, який демонстрував учням карикатури на пророка Мухаммеда. Після вбивства він спробував утекти. Поліцейські застрелили його під час переслідування. 

Свідки розповіли, що перед нападом терорист нібито прокричав "Аллах акбар".

Антитерористична прокуратура Франції встановила, що вбивство скоїв 18-річний чеченець Абдулах А., який народився в Москві.

Хлопець прибув до Франції разом зі своїми батьками, які отримали статус біженців десять років тому. Про його радикальні погляди поліції не було відомо.

Національна антитерористична прокуратура Франції відкрила провадження проти сімох підозрюваних у справі про вбивство вчителя Самюеля Паті в передмісті Парижа. 

Після вбивства вчителя під Парижем французький президент заявив про кризу ісламу в усьому світі. Макрон назвав убивство ісламістськими терактом. Після цього президент Туреччини кілька разів порадив Макрону "перевірити психіку". 

У відповідь на це Франція відкликала посла в Анкарі.

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