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Лукашенко змінив міністра внутрішніх справ Білорусі

Новим головою МВС став Іван Кубраков, який до цього очолював міліцію Мінська.

Лукашенко змінив міністра внутрішніх справ Білорусі
Іван Кубраков
Фото: mvd.gov.by

На тлі протестів у Білорусі Олександр Лукашенко звільнив міністра внутрішніх справ Юрія Караєва і призначив на цю посаду Івана Кубракова.

Про це повідомляє портал TUT.BY.

Новим головою МВС став Іван Кубраков, який до цього очолював міліцію Мінська.

На початку місяця командир мінського ОМОНу Дмитро Балаба, коментуючи протести, заявив, що Іван Кубрак "зіграв колосальну роль в захисті народу".

"Саме завдяки тому, як грамотно розподілялися сили і засоби, була забезпечена безпека жителів і гостей столиці, в тому числі - учасників несанкціонованих заходів", - говорив він.

Повідомляється, що вже колишній міністр внутрішніх справ Юрій Караєв призначений помічником президента Білорусі в Гродненській області. Лукашенко також призначив нових помічників у Брестській області та  Мінську.

Нагадаємо, у Білорусі з дня виборів президента тривають масові акції протесту проти фальсифікацій та режиму Лукашенка. 26 жовтня в країні почалися страйки на підприємствах та серед студентів. Деяких учасників страйку звільнили чи відрахували.

У Мінську проходять наймасовіші акції, під час яких силовики застосовують проти мітингувальників силу та спецзасоби.

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