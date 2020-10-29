​У світі за добу на COVID-19 захворіли понад пів мільйона людей

Станом на ранок 29 жовтня у світі зареєстрували 504 419 нових випадків захворювання на коронавірус. Померли за добу 7104 пацієнти.

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Усього у світі зафіксовано 44 774 763 випадки інфікування. Від ускладнень, спричинених вірусом, померли 1 179 225 пацієнтів.

Успішно подолали хворобу і одужали 32,7 млн чоловік.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція. Україна піднялася на 22-ге місце світового рейтингу і перебуває на сьомому у Європі.

Нагадаємо, в Україні продовжили режим надзвичайної ситуації внаслідок пандемії коронавірусу до 31 грудня 2020 року.