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​У світі за добу на COVID-19 захворіли понад пів мільйона людей

Усього у світі зафіксовано 44 774 763 випадки інфікування.

​У світі за добу на COVID-19 захворіли понад пів мільйона людей
Фото: EPA/UPG

Станом на ранок 29 жовтня у світі зареєстрували 504 419 нових випадків захворювання на коронавірус. Померли за добу 7104 пацієнти.

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Усього у світі зафіксовано 44 774 763 випадки інфікування. Від ускладнень, спричинених вірусом, померли 1 179 225 пацієнтів.

Успішно подолали хворобу і одужали 32,7 млн чоловік.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція. Україна піднялася на 22-ге місце світового рейтингу і перебуває на сьомому у Європі.

Нагадаємо, в Україні продовжили режим надзвичайної ситуації внаслідок пандемії коронавірусу до 31 грудня 2020 року.

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