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Кабмін продовжив режим надзвичайної ситуації до кінця року

Таке рішення було прийняте у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації.

Кабмін продовжив режим надзвичайної ситуації до кінця року
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів продовжив режим надзвичайної ситуації внаслідок пандемії коронавірусу по всій Україні до 31 грудня 2020 року.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні 28 жовтня, повідомив у Telegram-каналі депутат Олексій Гончаренко.

Як зазначено в пояснювальній записці до проєкту розпорядження, у зв’язку з істотним погіршенням епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням в Україні COVID-19, постановою Кабінету Міністрів України термін дії карантину продовжено до 31 грудня 2020 року.

Режим НС був встановлений у березні 2020 року через епідемію COVID-19.

Нагадаємо, в Україні до 31 грудня діє адаптивний карантин. Відповідно останнього карантинного зонування, з 26 жовтня в Україні червоний рівень епіднебезпеки діє у 100 адміністративних одиницях.

Станом на ранок 28 жовтня в Україні 363 075 людей інфіковані COVID-19. Одужали 148 642 пацієнти, померли 6 755. Активними хворими залишаються 207 678 осіб.

Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що запровадження нових карантинних обмежень розглядатимуть у разі виявлення 15 тис. нових випадків захворювання на COVID-19 за добу. Наразі найвищий добовий показник - 7 517 нових випадків. Його зафіксовано станом на ранок 23 жовтня.

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