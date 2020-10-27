"Цифра є - 15 тис. хворих за добу", - Ляшко про умову посилення карантину

Цифра у 15 тисяч актуальна за рівномірного розподілу хворих по країні.

Запровадження нових карантинних обмежень розглядатимуть у разі виявлення 15 тис. нових випадків захворювання на COVID-19 за добу.

Про це заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив під час вебінару "Локдаун 2.0 для ритейлу: чи буде і хто витримає?"

"Цифра є - 15 тис. хворих за добу. Після цього говоритимемо про наші плани на найближчий період. Водночас ми не говоримо, що вже завтра щось запроваджуватимемо. 15 тис. хворих за добу - це у нас ще є запас міцності, який дасть змогу відреагувати без колапсу для системи охорони здоров'я", - цитує Ляшка агентство Інтерфакс-Україна.

Головний державний санітарний лікар наголосив, що ця цифра (15 тис. хворих за добу - ред.) актуальна за рівномірного розподілу хворих на території країни, водночас для окремих регіонів вона може бути нижчою.

"Ця цифра (для кожного регіону - ред.) прорахована. Наразі ми її не публікуємо, оскільки чекаємо на 1 листопада, коли на місцях мають бути використані субвенції й підведений кисень до більшості ліжок. Після цього потужності системи охорони здоров'я мають змінитися", - пояснив заступник міністра.

За його словами, нині для хворих на коронавірус відведено близько 52 тис. ліжок, із них 17 тис. забезпечені кисневою підтримкою.

"У зв'язку зі зростанням кількості хворих і збільшенням кількості ліжок відсоток забезпеченості підведеним киснем на сьогодні становить 40%. Нам треба ще вдвічі наростити ці потужності, щоб підготувати систему охорони здоров'я до повноцінного реагування", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 27 жовтня зафіксовано 6 677 нових випадків захворювання на COVID-19, 26 жовтня - 5 426. Найвищий добовий показник - 7 517 нових випадків - зафіксовано станом на ранок 23 жовтня.

Наразі в Україні до 31 грудня діє адаптивний карантин. Відповідно останнього карантинного зонування, з 26 жовтня в Україні червоний рівень епіднебезпеки діє у 100 адміністративних одиницях.